- Aproximativ 17.000 de refugiati afgani se afla la baze militare americane din Germania si asteapta sa fie imbarcati spre Statele Unite, dupa ce au fost evacuati din Kabul pe calea aerului, au anuntat joi oficialitati militare americane, potrivit DPA. La baza aeriana Ramstein, din vestul Germaniei, sunt…

- Italia este prima țara din UE dupa numarul de afgani evacuați, 5.000, a declarat ministrul de Externe pe aeroportul din Roma. Italia, Spania, Franța și Germania au incheiat operațiunile de evacuare din Kabul.

- Storis, prima aplicație de audiobooks, e-books și podcasts conceputa in Romania, pregatește expansiunea internaționala și vrea sa fie prezenta pe opt piețe europene, in afara Romaniei, pana in 2026. Prima extindere va cuprinde Estonia și Moldova, teritorii in care aplicația va fi debuta pana in 2022.…

- Agricultura ecologica in Europa acopera 13 milioane de hectare sau aproximativ 8% din suprafața agricola totala. Spania (17,3%), Italia (15,7%), Franța (15,1%) și Germania (9,4%) impart mai mult de jumatate din suprafețele alocate acestui tip de agricultura. Obligatorie in Uniunea Europeana de la 1…

- Cetațenii britanici care s-au vaccinat anti-coronavirus nu vor mai fi obligați sa stea in carantina la revenirea in Regatul Unit. Pana acum cetațenii britanici erau nevoiți sa stea in carantina la revenirea in țara daca calatoreau in strainatate. Din data de 19 iunie, britanicii care calatoresc in țari…

- Elena Stancu a fost premiata pentru textele pe care le-a scris despre romanii plecati la munca in strainatate. Jurnalista face echipa cu fotograful Cosmin Bumbut și a castigat o bursa Pulitzer in valoare de 5.000 de dolari și va participa și la un workshop, potrivit Pagina de Media . Bursa Persephone…

- Piața filipineza a muncii continua sa se extinda in Europa dupa ce un oficial guvernamental din Filipine și insarcinatul cu afaceri al ambasadei romane au semnat un memorandum de ințelegere pentru angajarea mai multor muncitori filipinezi, in Romania.Cu acest prilej, ambasadorul Romaniei a declarat…

- Pana duminica, summitul reuneste lideri din Germania, Franta, Italia, Marea Britanie, Canada, Japonia si Statele Unite in statiunea balneara Carbis Bay din sud-vestul Angliei. Este primul summit international major pentru presedintele american, Joe Biden, la care participa in cadrul unui turneu de o…