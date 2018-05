Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel a denuntat - intr-un interviu acordat unui post de televiziune israelian, difuzat duminica - aparitia ''unei alte forme de antisemitism'' printre refugiatii de origine araba veniti in Germania, informeaza AFP. ''Avem un nou fenomen, in masura in…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sâmbata ca guvernul sau ''sustine'' atacurile occidentale care au vizat regimul sirian, o "interventie militara necesara si corespunzatoare" dupa presupusul atac chimic din urma cu o saptamâna de la Douma, care a facut zeci de morti,…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a folosit de un discurs sustinut miercuri in camera inferioara a parlamentului pentru a face apel la o mai mare coeziune in timpul celui de-al patrulea mandat al sau, dupa ce a spus ca criza migratiei a divizat natiunea, relateaza dpa. In discursul sau catre parlament…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP, conform news.ro.”La aproape sase luni de la alegerile…

- Germania a reusit sa iasa din criza politica in care a intrat dupa alegerile parlamentare din toamna. Cancelarul german, Angela Merkel, va forma cel de-al patrulea Guvern, dupa ce Partidul Social-Democrat din opozitie a votat in favoarea unei coalitii cu Uniunea Crestin-Democrata.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP,