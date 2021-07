Germania impune obligația generală de testare COVID la intrarea în țară din zonele cu mutații virale Noile reglementari pentru cei care vin în Germania din strainatate urmeaza sa intre în vigoare în acest weekend. Oricine calatorește din zone cu mutații virale, chiar daca a fost vaccinat, trebuie sa treaca și printr-un test Covid. Regulamentul a fost adoptat de cabinetul federal vineri și se va aplica începând de duminica, 1 august, prezumtiv pâna la sfârșitul anului.

Decizia a fost luata joi dupa-amiaza, în consens, în cadrul unei ședințe a secretarilor de stat din ministerele implicate și adoptata vineri de catre cabinetul federal.



