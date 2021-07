Germania impune noi restricții: Declară Spania zonă de risc epidemiologic Germania a declarat vineri intreg teritoriul Spaniei zona de risc epidemiologic pentru transmiterea COVID-19, dupa ce rata infectarilor in aceasta tara a crescut mai mult decat dublu in numai o saptamana si varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului se raspandeste rapid in randul adultilor tineri nevaccinati, informeaza Reuters. Decizia autoritatilor de la Berlin, care priveste inclusiv insulele Baleare si Canare, foarte populare in randul turistilor germani, intra in vigoare duminica. Ea va avea deocamdata un impact limitat asupra persoanelor care calatoresc dinspre Spania catre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

