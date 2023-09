Stiri pe aceeasi tema

- India este in negocieri cu Rusia pentru a importa griu la pret redus, in contextul majorarii cotatiilor pe plan mondial si al inflatiei ridicate din statul asiatic, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Importurile ar permite autoritatilor de la New Delhi sa intervina…

- In cele 17 luni de cand Moscova a ordonat soldaților sa intre pe teritoriul ucrainean, țarile din Europa s-au mișcat cu o viteza surprinzatoare pentru a-și reduce dependența indelungata de gazul rusesc ieftin, scrie nytimes.com.Germania, care a primit 55% din aprovizionarea sa din Rusia inainte de…

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2023, o cantitate de titei de 1,177 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 47.300 tep mai mica (-3,9%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au…

- Președintele rus Vladimir Putin și inalții sai oficiali „rad” de indecizia NATO de a admite Ucraina in alianța și de a oferi toate armele pe care Kievul le-a cerut pentru a o ajuta sa alinge Rusia dupa invazia pe scara larga, potrivit fostului diplomat rus Boris Bondarev. Boris Bondarev – un fost reprezentant…

- In luna mai, importurile de petrol rusesc din China au atins cel mai ridicat nivel de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie 2022, potrivit cifrelor oficiale publicate marți de vamile chineze, transmite Le Figaro . Luna trecuta, gigantul asiatic a cumparat aproximativ 9,71 milioane de…

- Rusia a declarat din nou joi, in Consiliul de Securitate al ONU, ca doreste o ancheta internationala cu privire la exploziile din septembrie anul trecut, in Marea Baltica, care au afectat conductele de gaz Nord Stream ce leaga Rusia si Germania, informeaza Reuters.