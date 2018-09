Germania. Imigrant ameninţă că îşi aruncă copilul pe geam O unitate speciala de politie a intervenit, in acest incident care a avut loc miercuri dimineata in orasul Krefeld, landul Renania de Nord-Westfalia (vestul Germaniei). Situatia a devenit tensionata atunci cand angajati ai biroului local de imigratie si politia au incercat sa puna in aplicare decizia de deportare a familiei. Politia nu a dezvaluit cetatenia barbatului, care are mai multi copii. Dupa ce aproximativ un milion de solicitanti de azil au ajuns in Germania in 2015, guvernul cancelarului german Angela Merkel a insistat asupra modalitatilor de intensificare a procesului de repatriere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

