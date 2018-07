Ministrul de externe german, Heiko Maas, l-a avertizat pe presedintele american Donald Trump sa nu incheie un acord unilateral cu Rusia in detrimentul aliatilor occidentali ai SUA, informeaza duminica Reuters. "Am spus intotdeauna ca avem nevoie de dialog cu Rusia. De aceea este bine ca Washingtonul si Moscova discuta intre ele. Ar fi un pas inainte daca aceasta intalnire va oferi impulsul pentru o dezarmare nucleara", a declarat Maas pentru publicatia Bild am Sonntag. Insa Maas a adaugat: "Acela care isi jigneste partenerii, risca sa piarda la sfarsit. Acordurile unilaterale incheiate in detrimentul…