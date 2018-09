Germania i-a cerut Rusiei sa preintampine o catastrofa umanitara in ultimul bastion al insurgentilor din Siria, regiunea nord-vestica Idlib, pe care fortele regimului de la Damasc sunt pe cale sa o cucereasca, informeaza vineri agentia de presa dpa. "Au fost deja inregistrate prea multe victime civile in Siria", a declarat ministrul de externe german Heiko Maas in timpul intrevederii cu omologul sau rus Serghei Lavrov, la Berlin. "Nu vrem sa vedem mii de morti in randul populatiei civile", a continuat Maas, cerandu-i Rusiei sa-si foloseasca influenta asupra guvernului sirian pentru a preintampina…