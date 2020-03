Stiri pe aceeasi tema

Dupa ce Turcia a deschis porțile migranților catre Europa aceștia cauta rute pentru a ajunge in vestul continentului. Potrivit televiziunii turce de stat de limba araba un posibil drum catre Occidet ar trece chiar prin mijlocul Romaniei.

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- Grecia a declarat sambata ca este decisa sa mentina vigilenta la granita cu Turcia si sa impiedice intrarile ilegale in Uniunea Europeana, dupa ce Ankara a permis unui mare numar de migranti sa ajunga in zona de frontiera, transmite dpa. 'In tot cursul noptii, fortele de securitate…

- Angela Merkel a atras atentia, în cadrul unei reuniuni a grupului parlamentar al CDU, ca exista riscul pierderii puterii, din cauza unor decizii de ordin personal. Dupa 14 ani la putere, nu mai este natural ca CDU va conduce viitorul guvern, a declarat Angela Merkel, citata de agentia…

- Turcia este hotarata sa foloseasca ''toate mijloacele puterii sale politice, diplomatice si militare" pentru a proteja guvernul recunoscut de ONU al Libiei, a declarat sambata presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan potrivit Agerpres. "Turcia va continua sa ramana in Libia pana cand guvernul legitim…

- Transformarea industriei auto germane. Costurile pentru trecerea de la motorul cu combustie interna la mașina electrica depașesc 10 mld. euro Asociatia Industriei Auto Germane (VDA) a cerut Guvernului sa aloce miliarde de euro pentru a sprijini o schimbare structurala completa a industriei, care trece…

- Germania ar putea gazdui o conferinta pentru ajungerea la pace in Libia, a declarat sambata dupa-amiaza, la Moscova, cancelarul german, Angela Merkel, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax. Angela Merkel a formulat aceasta propunere in contextul in care Turcia si Rusia au lansat…

Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca va lua masuri de retorsiune fata de hotararea Germaniei de expulzare a doi diplomati rusi, anunța MEDIAFAX.