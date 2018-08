Germania ii ajuta cu 340 milioane de euro pe fermierii afectati de seceta

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german va lansa un program special de sprijin in valoare de pana la 340 milioane de euro pentru a-i ajuta pe fermierii ale caror recolte au fost afectate de seceta din acest an, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Julia Kloeckner.

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul Angela Merkel au discutat despre conflictele din Ucraina si din Siria, precum si despre Iran si despre gazoductul Nord Stream 2, in cadrul convorbirilor avute in apropiere de Berlin, in urma carora, insa, nu s-a inregistrat niciun progres, transmite Reuters.…

- Potrivit autoritatilor, Executivul de la Berlin ar putea permite ca o parte din zonele de conservare speciala, a terenurilor pastrate sub forma de pajisti, sa fie utilizate pentru hrana animalelor. Aceste zone de conservare speciala au fost infiintate ca o conditie pentru ca fermierii sa poata primi…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca Germania doreste sa vada prosperitate economica in Turcia si ca Ankara ar trebui sa asigure independenta Bancii sale Centrale, relateaza Reuters. "Nimeni nu are un interes pentru o destabilizare economica in Turcia. Dar trebuie facut totul pentru…

- Sanctiunile impuse de Statele Unite impotriva Iranului care au efect extrateritorial incalca legislatia internationala, iar autoritatile de la Berlin doresc ca interesele UE sa fie luate in considerare in situatii de acest tip, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Reuters.

- Seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt le-a cerut marti Frantei si Germaniei sa faca lobby pe langa negociatorii Uniunii Europene pentru ca tratativele privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar sa se incheie cu rezultate rezonabile si a avertizat ca inclusiv Europa ar avea de suferit daca…

- Germania ar trebui sa majoreze salariul minim pana la 9,19 euro pe ora anul viitor si la 9,35 euro pe ora in 2020, a recomandat marti o comisie insarcinata de Guvernul german sa analizeze acest subiect, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a introdus…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse, a anuntat sambata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP. Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg,…