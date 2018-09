Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul german a aprobat, miercuri, un act normativ care este destinat sa tina in frau majorarea semnificativa a chiriilor in marile orase, un fenomen care ii afecteaza pe chiriasi si genereaza ingrijorari ca piata imobiliara ar

- Iranul a renuntat la intentia de a aduce 300 de milioane de euro in numerar din Germania, scrie agerpres.ro.Guvernul de la Teheran spera sa evite prin transferul de valuta eventuala blocare a conturilor ca urmare a sanctiunilor impuse de Statele Unite.

- Un barbat a înjunghiat mortal un medic si a ranit un asistent medical în cabinetul doctorului. Incidentul a avut loc joi în orasul Offenburg din sud-vestul Germaniei, informeaza dpa. Doctorul a murit chiar acolo, iar asistentul a fost dus la spital, potrivit politiei…

- Numarul actelor antisemite a crescut cu peste 10% in prima jumatate a anului 2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat miercuri guvernul de la Berlin, ca raspuns la o solicitare privind libertatea de informare din partea unui parlamentar de stanga, relateaza dpa. Numarul…

- Istoricul constantean Marian Zidaru a studiat de mai multe ori arhivele britanice ale Special Operations Executive (SOE), unde in fondul referitor la Romania a dat peste documente care atesta faptul ca marele om politic Iuliu Maniu a fost finantat de guvernul britanic, condus de Winston Churchill, pentru…

- Guvernul german a revizuit miercuri in jos previziunile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2020, renuntand la un obiectiv considerat nerealist inca de acum multi ani, informeaza AFP. ''In decursul ultimelor decenii, au fost mai multe nereusite in domeniul…

- Ministerul german al Transporturilor a solicitat, luni, grupului Daimler sa recheme imediat la service un numar de 774.000 de automobile Mercedes din Europa, vehicule echipate cu dispozitive capabile sa falsifice nivelul emisiilor poluante in timpul efectuarii testelor de laborator, transmit AFP si…