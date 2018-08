Germania: Guvernul federal, pregătit să acorde ajutor landului Saxonia Guvernul federal german este pregatit sa ofere asistenta politieneasca landului Saxonia daca i se va cere aceasta, a afirmat marti ministrul de interne Horst Seehofer, in contextul unor preocupari crescande legate de capacitatea statului de a limita violenta in contextul in care a avut loc un atac mortal, relateaza Reuters. Seehofer, lider al conservatorilor bavarezi, a declarat ca ingrijorarea publica dupa injunghierea unui cetatean german este de inteles, precizand ca in societatea germana nu exista loc pentru apeluri la violenta sau acte violente. "Politia din Saxonia se afla intr-o situatie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

