- Guvernul federal german a aprobat marti inasprirea legislatiei nationale pentru limitarea raspandirii COVID-19. Masurile federale pot avea intaietate in fata celor adoptate la nivelul landurilor, transmit AFP si dpa, preluate de Agerpres.

- Guvernul federal german a aprobat marti o inasprire a legislatiei nationale in vederea limitarii raspandirii COVID-19, prin masuri care pot avea intaietate in fata celor adoptate la nivelul landurilor, transmit AFP si dpa. Pana acum, masurile de combatere a pandemiei au fost decise prin…

- Austria ar vrea sa cumpere un milion de doze de la Moscova, dar nesiguranța livrarilor e la fel de mare ca la AstraZeneca. În Ungaria, e imposibil pentru un cetațean sa aleaga tipul de vaccin cu care se imunizeaza O persoana care decide sa-și faca injecția accepta un fel de loterie…

- Restrictii mai severe au intrat de sambata in vigoare in noi regiuni din Franta. Din acest weekend, interdictii de circulatie pe timpul zilei se aplica in trei noi districte, precum si in departamentele Aube si Nievre din centru si Rhone din sud-est.Localnicii au voie sa calatoreasca doar pe o distanta…

- India a inregistrat vineri 39.726 cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar zilnic inregistrat in acest an. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca Guvernul se va misca macar in al 12-lea ceas' India…

- Franta si Germania au convenit ca persoanele care traverseaza frontiera intre regiunea Moselle si Germania sa faca dovada unui test cu antigen negativ pentru Covid-19, efectuat in ultimele 48 de ore, a anuntat, duminica, ministrul francez pentru Europa, Clement Beaune, transmite Reuters, potrivit…

- Serviciile de terapie intensiva cehe au atins capacitatea maxima in timp ce numarul infectiilor virale continua sa creasca in aceasta tara din UE cea mai afectata de pandemie, a anuntat marti Ministerul ceh al Sanatatii, relateaza Agerpres.Republica Ceha se afla in fruntea statisticilor mondiale in…

- Statele americane au fost lasate de administrația Trump sa-și elaboreze propriile planuri de distribuție avaccinuriloe anti-Covid, astfel ca unele dintre ele au optat pentru utilizarea farmaciilor pentru a ajuta la administrarea vaccinului catre anumite grupuri socio-profesionale, cum ar fi lucratorii…