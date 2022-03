Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a avertizat ca sugestiile privind un embargo instantaneu asupra livrarilor de energie din Rusia ar trebui respinse, deoarece impactul asupra Europei ar fi devastator, transmite BBC . Olaf Scholz a declarat ca Germania este in curs de a deveni independenta de sursele de…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…

- Secretarul general al NATO a subliniat ca sporirea prezenței trupelor Alianței pe flancul estic reprezinta un factor de descurajare. „Acesta este un semnal foarte clar pentru Moscova ca un atac asupra unui aliat va declanșa o reacție din partea intregii alianțe”, a spus Stoltenberg. Declarațiile au…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reiterat joi refuzul NATO de a interveni militar in Ucraina, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut intr-un discurs adresat parlamentului de la Berlin mai mult ajutor pentru ca tara sa sa se apere in fata invaziei ruse, transmite agentia DPA. Scholz…

- Decizia Germaniei de a suspenda pe termen nelimitat gazoductul Nord Steam 2, proiectul de infrastructura condus de Gazprom, nu afecteaza preturile gazelor, a afimat miercuri Margrethe Vestager, vicepresedinta executiva a Comisiei Europene, informeaza Digi24 . „Nu exista gaze in conducta Nord Stream…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat luni in capitala Ucrainei ca admiterea acestei tari in NATO nu se afla pe agenda organizatiei, in pofida a ceea ce sugereaza Rusia in cererile ei privind garantiile de securitate, insa presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca securitatea…