- Franta a decis luni, la randul sau, sa 'suspende din precautie' utilizarea vaccinului de la AstraZeneca, in asteptarea unui aviz al Autoritatii Europene a Medicamentului (EMA), ce va fi comunicat marti dupa-amiaza, a anuntat presedintele Emmanuel Macron, intr-o conferinta de presa la Montauban,…

- Fondul suveran rus (RDIF) a anuntat luni ca a incheiat acorduri de productie a vaccinului impotriva covid-19 Sputnik V ”cu societati din Italia, Spania, Franta si Germania” in asteptarea omologarii vaccinului in Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, informeaza News.ro. ”In prezent sunt in…

- Noua țari europene au oprit vaccinarea cu serul produs de Astra Zeneca, din doua loturi, dupa ce au fost semnalate probleme de coagulare a sangelui la unii pacienți. Lotul ABV2856, retras de Italia, este oprit de la vaccinare si inlocuit cu doze din alt lot de la AstraZeneca si in Romania, pana cand…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca din Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze. "Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi ”continuarea administrarii” vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca. Aceasta a subliniat ca la ora actuala nimic nu demonstreaza riscul unei coagulari sanguine mai puternice (tromboze) in cazul persoanelor vaccinate cu acest ser. In total, 9…

- Romania este pe locul 18 in lume și pe locul 6 in Uniunea Europeana, la capitolul vaccinare. Au fost administrate 42,2 milioane de doze de vaccin in 51 de tari pe pe tot globul. Aproximativ 2,43 milioane de oameni sunt vaccinati intr-o zi, potrivit alephnews.ro. Dintre tarile UE, pe primul loc este…