Politica usilor deschise fata de refugiati dusa de cancelarul Angela Merkel este o incalcare a Constitutiei Germaniei, sustine partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a anuntat ca a depus plangere la Curtea Suprema, relateaza dpa. Decizia din 2015 luata de Angela Merkel de a deschide granitele Germaniei pentru valul de refugiati, dintre care multi fugiti din zone de razboi ca Siria si Afganistan si ajunsi in Europa prin Turcia si Grecia, continua sa divizeze scena politica, in contextul in care societatea incearca sa integreze un numar atat de mare de nou-veniti. Desi…