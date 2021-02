Germania extinde restricţiile pentru combaterea coronavirusului, până pe 7 martie Numarul de infectii zilnice noi in Germania a scazut, determinandu-i pe unii lideri regionali sa preseze pentru stabilirea unui calendar pentru a usura restrictiile, dar ingrijorarile cresc cu privire la impactul mai multor variante ale virusului asupra numarului de cazuri. ”Stim ca aceste mutatii sunt acum o realitate si cu aceasta (rata infectiei) va creste. Intrebarea este cat de repede va creste ”, a declarat Merkel jurnalistilor intr-o conferinta de presa. Conform acordului, se vor face unele exceptii de la carantina stricta care este in vigoare de la mijlocul lunii decembrie. Saloanelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania extinde pana pe 7 martie lockdown-ul impus pentru a combate raspandirea noului tip de coronavirus, au convenit cancelarul federal Angela Merkel si premierii celor 16 landuri, informeaza miercuri dpa. Germania a impus initial un lockdown in noiembrie, iar apoi a inasprit restrictiile in contextul…

- Patru pacienți infectați cu COVID-19 au murit de ieri pâna azi. În acest moment sunt internați 662 de pacienți, din care 629 din județul Cluj. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: - Rata incidentei pe judetul…

- Cifrele noilor infectari si ale deceselor asociate COVID-19 in Europa inregistreaza noi maxime. Germania a raportat un nou record de decese, la fel și Suedia care are o rata a mortalitații in creștere.

- Germania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.188 de decese asociate Covid-19, un nou record, precum si 31.849 de noi contagieri, a informat azi Institutul Robert Koch (RKI), citat de agerpres . Cel mai mare numar de decese inregistrat pana la aceasta data era cel din 30 decembrie (1.129 de morti,)…

- În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 250 de cazuri COVID-19 în județul Cluj. S-au realizat 1.474 de teste, din care 969 diagnostic grupe de risc și 505 teste efectuate la cerere. În momentul de fața 77 de persoane…

- Situația epidemiei de COVID-19 va cunoaște o agravare la jumatatea lunii decembrie, avertizeaza profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, care a facut, joi seara, o analiza a numarului redus de teste din ultima perioada. Rafila a declarat, joi seara, la Antena 3, ca in ultima saptamana…

- Situația epidemiei de COVID-19 va cunoaște o agravare la jumatatea lunii decembrie, avertizeaza profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, care a facut, joi seara, o analiza a numarului redus de teste din ultima perioada. Rafila a declarat, joi seara, la Antena 3, ca in ultima saptamana…

- Județul Gorj inregistreaza inca patru decese din cauza coronavirusului, dar ramane pe primul loc la nivel național in privința numarului mic de cazuri de Covid-19 (1,63). Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 815 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;…