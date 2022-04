Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a apreciat luni ca relatiile sale cu Germania se vor „deteriora” si mai mult dupa decizia „neprietenoasa” a Berlinului de a expulza 40 de diplomati rusi in legatura cu conflictul din Ucraina, relateaza AFP, citat de Agerpres.„Reducerea nefondata a personalului diplomatic din misiuni ruse in Germania…

- Guvernul Germaniei a declarat 40 de diplomati rusi "persona non grata", a anuntat luni sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock, act ce constituie primul pas spre expulzarea acestora din Germania, informeaza dpa si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul Germaniei a declarat 40 de diplomati rusi "persona non grata", a anuntat luni sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock, act ce constituie primul pas spre expulzarea acestora din Germania, informeaza Reuters.

- Guvernul Germaniei analizeaza posibilitatea de a expulza numerosi diplomati rusi suspectati de activitati de spionaj, in contextul tensiunilor dintre Occident si Rusia din cauza invaziei in Ucraina, afirma oficiali guvernamentali de la Berlin citati de publicatia Suddeutsche Zeitung.

- Ministrii germani de finante, Christian Lindner, si de externe, Annalena Baerbock, s-au pronuntat duminica impotriva interzicerii importurilor de gaze, petrol si carbune din Rusia in cadrul noilor sanctiuni legate de invazia Ucrainei, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Guvernul Germaniei a condamnat, luni seara, dupa conversatia cancelarului Olaf Scholz cu presedintele Vladimir Putin, intentia Rusiei de a recunoaste independenta regiunilor separatiste ucrainene Donetk si Lugansk, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Berlinul a desemnat-o miercuri pe directoarea generala a Greenpeace, americana Jennifer Morgan, "ambasadoarea pentru clima" a Germaniei, într-un moment în care guvernul lui Olaf Scholz a facut din dezvoltarea de energii regenerabile una dintre prioritatile sale, informeaza AFP,…

- "Sunt greșeli istorice in declarațiile lui Rareș. In general, cand citesc ceva, citesc și conținutul (...).Sa fie fratele lui mai mare (Franța - n.r.). Fratele meu mai mare nu vreau sa fie. Sa nu faca (un gest de curtoazie - n.r.) in numele Romaniei. Exista președintele Klaus Iohannis care poate convoca…