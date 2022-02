Stiri pe aceeasi tema

- Roberta Metsola, presedinta Parlamentului European, cere ca Rusia sa fie exclusa din sistemul SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - societatea pentru telecomunicatii financiare interbancare globale), masura pe care Occidentul a evitat pana acum sa o ia. Germania si Italia,…

- „Oprirea SWIFT ar necesita o pregatire tehnica complexa si ar avea efecte puternice si asupra transferurilor de plati in Germania, precum si pentru firmele germane, in tranzactiile cu Rusia”, a precizat purtatorul de cuvant al Guvernului Germaniei. Steffen Hebestreit a adaugat ca Germania nu a fost…

- „Oprirea SWIFT ar avea efecte masive si asupra transferurilor de plati in Germania si pentru firmele germane”, a explicat vineri, 25 februarie, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Berlin, Steffen Hebestreit.Guvernul german si-a argumentat refuzul de a exclude Rusia din sistemul interbancar de comunicatii…

- In interiorul UE au loc dispute aprinse pe tema sancțiunilor ce ar trebui aplicate Rusiei pentru invadarea Ucrainei, transmite CNN. Astfel, statele de estul Europei cer cu fermitate deconectarea Rusiei de la sistemul de plați interbancare Swift, ceea ce ar paraliza practic sistemul bancar din Rusia.…

- Pe masura ce aliații occidentali lucreaza la elaborarea unui raspuns coordonat pe care sa il dea Rusiei dupa invadarea Ucrainei, pare sa existe o posibilitate reala ca Uniunea Europeana sa faca pasul controversat de a bloca accesul Moscovei la sistemul SWIFT – rețeaua de plați de inalta securitate care…

- Proteste spontane anti-razboi au avut loc joi in mai multe orașe din Rusia, dupa ce armata rusa a inceput invazia in Ucraina. Acțiunile au fost popularizate pe Telegram, un mediu preferat de mulți internauți din Rusia și din statele vecine acesteia. In orașul Tomsk, capitala regiunii cu aceeași nume…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu s-au pus inca de acord daca sa taie sau nu accesul Moscovei de la rețeaua globala de plați interbancare, vitala pentru economia Rusiei, relateaza CNN. Țari precum Polonia sau Lituania ar vrea ca Rusia sa fie eliminata din sistemul SWIFT, pe cand cele care au legaturi…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut Europei si Statelor Unite sa se gandeasca cu atentie atunci cand iau in considerare sanctiuni impotriva Rusiei pentru orice agresiune impotriva Ucrainei, intr-o criza care ii pune in opozitie pe principalul furnizor de gaze al Berlinului cu cei mai mari aliati…