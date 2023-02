Germania exclude cheltuirea ”a tot mai mulţi bani”; Europa speră să evite o cursă a subvenţiilor cu SUA Oficialii Uniunii Europene au fost implicati in discutii tensionate cu privire la modul de a face regiunea mai competitiva in urma Legii de reducere a inflatiei din SUA, denumita si IRA. Congresul SUA a adoptat in august anul trecut o lege care include fonduri de 369 de miliarde de dolari pentru politicile climatice si energetice. Printre alte aspecte, ofera credite fiscale consumatorilor care cumpara masini electrice care au fost fabricate in America de Nord, ceea ce inseamna ca ar face vehiculele electrice fabricate in Europa mai putin atractive pentru soferi, deoarece ar fi probabil mai scumpe.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

