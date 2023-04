Germania examinează toate componentele chineze care sunt deja instalate în reţeaua 5G a ţării ”Trebuie sa ne protejam retelele de comunicatii”, a declarat Faeser pentru ziarul Bild am Sonntag, adaugand ca cele trei prioritati ale examinarii au fost identificarea riscurilor, evitarea pericolelor si evitarea dependentelor. Ea a scus ca ”acest lucru este valabil mai ales pentru infrastructura noastra critica”. Germania a luat in considerare interzicerea anumitor componente de la companiile chineze Huawei si ZTE in retelele sale de telecomunicatii, a declarat luna trecuta o sursa guvernamentala pentru Reuters, intr-o miscare potential semnificativa pentru a aborda problemele de securitate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia aflata la putere in Germania intentioneaza sa ceara sectorului public si celui privat sa isi scada consumul de energie cu 26,5% pana in 2030, comparativ cu nivelul din 2008, potrivit unui proiect de act normativ consultat luni de Reuters.Impulsionat de temerile ca livrarile reduse de gaze…

- Guvernul german efectueaza in prezent o analiza a furnizorilor de tehnologie de telecomunicatii, despre care spune ca nu este indreptata catre anumiti producatori. Daca sunt necesare modificari ample ca urmare a unei interdictii sau a unei reglementari, ”este posibil sa existe un impact semnificativ…

- Operatorul feroviar german Deutsche Bahn a acordat in luna decembrie 2022 un contract in valoare de 64 de milioane de euro, pentru furnizarea de componente destinate noii sale retele IP, unei firme care utilizeaza tehnologie de la grupul chinez Huawey, transmite Reuters. Reteaua IP va forma coloana…

- Interdictia ar putea include componente deja incorporate in retele, solicitand operatorilor sa le elimine si sa le inlocuiasca, a scris Zeit Online. Guvernul, care se afla in prezent in mijlocul unei reevaluari mai ample a relatiei sale cu principalul partener comercial China, nu a raspuns imediat unei…

- UE este in curs de a planifica o misiunea civila in R. Moldova, a anunțat publicația germana Die Welt, citata de Europa Libera . Alaturi de Polonia, Țarile Baltice, Suedia, Cehia, Portugalia, Romania și Danemarca, Germania este unul dintre cei mai importanți susținatori ai proiectului. Diplomații se…

- Diplomatul chinez cu rangul cel mai inalt, Wang Yi, a ajuns la Moscova pentru discutii despre un posibil plan de pace pentru Ucraina, a relatat cotidianul rus Kommersant, preluat de Reuters, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul german a aprobat livrarea de tancuri Leopard 1 Ucrainei din stocurile sale industriale si este in discutii pentru a rascumpara 15 tancuri Ghepard din Qatar pentru a le trimite Kievului, a informat vineri ziarul Sueddeutsche Zeitung, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a negat vineri ca Berlinul blocheaza unilateral livrarea tancurilor Leopard catre Ucraina, dar a spus ca guvernul este gata sa acționeze rapid in aceasta problema daca exista un consens intre aliați, relateaza Reuters. Astfel el subliniaza ca Germania va…