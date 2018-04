Stiri pe aceeasi tema

- O vasta operatiune de evacuare este prevazuta pentru vineri in centrul Berlinului dupa descoperirea unei bombe de 500 de kg, datand din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, in apropiere de gara centrala, a anuntat miercuri politia germana, scrie agerpres.ro.

- 26.000 de persoane au fost evacuate in Germania pentru dezamorsarea unei bombe de 1,8 tone ramasa din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Bomba, care a fost descoperita luna trecuta intr-o gradina din orasul Paderborn, din vestul Germaniei, va fi dezamorsata duminica, toate persoanele din cladirile…

- Expulzarea diplomatilor rusi in cazul Skripal este o reactie simbolica de o amploare fara precedent dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial si are o dubla semnificatie: solidarizarea cu Marea Britanie in cadrul UE si NATO si marcarea faptului ca prin folosirea armei chimice s-a trecut o "linie rosie",…

- Orasele germane, care urmau sa testeze o serie de masuri de reducere a poluarii, nu doresc sa introduca transportul gratuit in comun, asa cum a propus recent guvernul federal, a anuntat primarul Berlinului, scrie jurnalul.ro.

- O operațiune de amploare a avut loc in Hong Kong, unde peste 4.000 de oameni au fost evacuați. In acest timp, zeci de specialiști au dezamorsat o bomba de 450 de kilograme din Al Doilea Razboi Mondial. Bomba a fost gasita in cartierul comercial și financiar Wanchai. Cladirile din zona au fost evacuate,…