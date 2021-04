Stiri pe aceeasi tema

- Germania a depasit pragul de trei milioane de cazuri de COVID-19, potrivit cifrelor publicate luni de autoritatea nationala de supraveghere sanitara din aceasta tara - Institutul Robert Koch (RKI) - in timp ce apelurile pentru o inasprire a restrictiilor se multiplica, informeaza AFP, conform AGERPRES.…

- La sosirea pe aeroporturile din Germania va fi obligatorie incepand de duminica efectuarea unui test pentru coronavirus, informeaza dpa, citata de Agerpres. Ministerului sanatatii de la Berlin arata ca a facut anuntul din timp pentru a permite pasagerilor si liniilor aeriene sa se pregateasca. Germania…

- Laboratorul din Germania a confirmat prezența tulpinii britanice a coronavirusului in Republica Moldov. Potrivit reprezentanților Ministerului Sanatații, ANSP a primit rezultatele probelor expediate Institutului de virusologie Charite, Berlin, privind monitorizarea circulației

- Valul trei al Pandemiei COVID-19 este cat se poate de real. Germania, care recent anunța o relaxare, acum este in pragul unui nou lockdown. Medicii germani solicita „intoarcerea imediata” la lockdown pe masura ce numerele Covid-19 cresc. Germania sub valul trei de Pandemie! Germania sub valul trei…

- Economia germana a incheiat anul 2020 cu o performanta mai buna decat s-a anuntat initial, Produsul Intern Brut inregistrand o crestere de 0,3% in trimestrul patru comparativ cu trimestrul al treilea, in pofida noilor restrictii legate de criza sanitara, arata cifrele revizuite publicate miercuri…

- Suedia se confrunta cu o noua tendinta de crestere a noilor cazuri de Covid-19 si autoritațile se tem de venirea unui al treilea val epidemic, accentuat de varianta britanica a coronavirusului. Valul de treilea al pandemiei ar fi deja prezent și in Germania, susține cancelarul Angela Merkel, care recomanda…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei a ajuns ieri, 13 februarie, la 760.091. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa…

