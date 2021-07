Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile de vara au provocat daune și inundații pe scara larga in Germania, Belgia și Elveția.Un barbat este disparut in statul german Saxonia, iar autoritațile suspecteaza ca a fost luat de un parau.

- Cel putin 14 persoane au murit si doua sunt disparute in Kargazstan si Uzbekistan in urma unor alunecari de teren cauzate de ploi torentiale, au informat marti autoritatile din aceste doua tari din Asia Centrala, potrivit AFP. In imaginile difuzate pe retelele de socializare si in mass-media…

- Furtunile de vineri au lovit și în comuna Florești, iar strazile au fost acoperite de apa. Strada Eroilor din Florești a fost la inundata, dupa ploile torențiale de vineri. Vineri, mai multe localitați din Cluj au fost sub cod roșu…

- Autoritatile au intervenit, in ultimele 24 de ore, in aproape 50 de localitati din 18 judete si in Capitala, afectate de ploi si furtuni, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Mai multe gospodarii din județul Mureș au fost inundate in urma ploilor torențiale cazute azi The post FOTO/VIDEO: Ploile torențiale au facut ravagii in mai multe localitați din județul Mureș appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO/VIDEO: Ploile torențiale au facut ravagii in…

- In municipiul Tarnaveni au fost inundate curțile a doua gospodarii, fara afectarea locuințelor. Viitura s-a revarsat pe carosabil. De asemenea, in localitatea Bobohalma, mai multe poduri, șapte gospodarii și o pivnița au fost inundate.Și in localitatea Mica a fost inundat subsolul unei locuințe. In…

- Patru persoane au fost ucise si o a cincea a fost grav ranita intr-un centru religios pentru persoane cu handicap langa Berlin, iar o angajata a institutiei a fost arestata, a anuntat politia locala in noaptea de miercuri spre joi, informeaza AFP. Intr-o prima faza, politia a anuntat ca ar fi vorba…