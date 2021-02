Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne germane au ''convenit ca in cazuri individuale de o gravitate particulara persoane persecutate politic provenind din Belarus pot fi admise in Germania cu familiile lor'', au raspuns cele doua ministere unei intrebari a deputatului ecologist Manuel…

- Germania este pregatita sa primeasca 50 de opozanti din Belarus ''cat mai curand'' posibil, a anuntat joi guvernul de la Berlin, relateaza AFP potrivit Agerpres. Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne germane au ''convenit ca in cazuri individuale de o gravitate particulara persoane…

- Calatoriile catre Germania dinspre tarile unde sunt prezente variante mai contagioase ale SARS-CoV-2 vor fi interzise pe scara larga incepand de sambata, a anuntat Ministerul de Interne german, potrivit dpa. Interdictia va ramane in vigoare pana la 17 februarie. Citește și: Cine ar putea prelua…

- Dupa ce i-a percheziționat apartamentul din Moscova, politia rusa l-a retinut miercuri și pe Oleg Navalnii, fratele dizidentului Aleksei Navalnii, intr-o ancheta care vizeaza incalcarea ”normelor sanitare”, transmite Reuters, citata de G4Media.ro . Poliția rusa a efectuat miercuri mai multe percheziții…

- Guvernul german analizeaza posibilitatea de a reduce la „aproape zero” traficul aerian internațional. Asta in incercarea de a limita raspandirea noilor variante de coronavirus. Anunțul a fost facut de ministrul german de interne Horst Seehofer pentru cotidianul Bild. O alta masura avuta in vedere de…

- BUCUREȘTI, 20 ian – Sputnik. In cadrul ședinței plenare de miercuri, Duma de Stat a Rusiei a adoptat o declarație in care condamna politica dublelor standarde, la care se recurge tot mai des in Occident pentru a introduce sancțiuni și provoca daune Federației Ruse. Documentul a fost inaintate…

- Centristul Armin Laschet, unul dintre aliații actualului cancelar, Angela Merkel, a fost ales ca succesor al acesteia la conducerea principalului partid de guvernamant din Germania, CDU. Dupa alegerile generale care vor avea loc in toamna, avand in vedere poziția dominanta a CDU pe scena politica de…

- Situatia legata de coronavirus este in continuare foarte grava in Germania, chiar daca numarul infectarilor nu mai creste atat de repede, a declarat marti cancelarul Angela Merkel, dupa ce liderii federali si de landuri au amanat pana la 25 noiembrie luarea unei decizii privind noi masuri de izolare,…