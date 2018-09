Stiri pe aceeasi tema

- Israelul nu se va considera legat de eventuale acorduri internationale ce vor fi semnate asupra viitorului Siriei, a declarat joi ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, informeaza AFP. Negocieri la niveluri diferite sunt in curs in conditiile in care regimul lui Bashar al-Assad…

- Rusia și Turcia au convenit asupra pregatirii operațiunii militare impotriva gruparii teroriste „Front Al-Nusra“ in regiunea siriana Idlib, cu participarea forțelor regimului președintelui Bashar al Assad, a declarat Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, citat de TASS. „Sper mult ca partenerii…

- Politia turca a arestat un alt cetatean german, a declarat joi o sursa din Ministerul de Externe german, in timp ce canalul de televiziune public german ARD a informat ca barbatul a fost acuzat de 'propaganda terorista' dupa ce a criticat guvernul turc pe social media, relateaza Reuters. Arestarea…

- Romania se afla, alaturi de Germania, in topul tarilor europene in care site-urile mobile se incarca cel mai repede, cu o viteza medie de 8,1 secunde, dar mult peste valoarea de trei secunde, recomandata de Google, arata rezultatele unui studiu publicat, miercuri, de motorul de cautare. Conform cercetării,…

- Peste 700.000 de persoane ar putea fi stramutate in urma unei ofensive a guvernului sirian in provincia Idlib, mult mai multe decat au fost in cursul unei recente lupte in sud-vestul Siriei, se arata intr-un raport aparut in publicatia medicala Health Cluster Bulletin, relateaza Reuters miercuri. Multe…

- Primaria Capitalei discuta, in ședința CGMB de joi, proiectul prin care municipalitatea intentioneaza sa ofere un ajutor de 250 de lei pensionarilor din Bucuresti, pentru a-si cumpara ochelari de vedere, condiția fiind ca pensia batranilor sa nu depaseasca suma de 1.162 de lei.„Avand in vedere…

- A MURIT UN INGER…O mare tragedie s-a petrecut sambata dimineata, 7 iulie, intr-o familie din Barlad, greu incercata de necazuri! Ana Maria Elena Ciornei, de 32 de ani, cea care si-a salvat de la moarte fratele, pe Florin Ciornei, de numai 16 ani, donandu-i celule stem, a fost accidentata trecerea de…

- Israelul va continua sa le ofere ajutor umanitar refugiatilor sirieni care fug de razboi, insa nu va primi niciun civil pe teritoriul sau, a afirmat duminica premierul Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. Israelul a trimis tone de produse alimentare, haine si medicamente civililor refugiati in…