- Germania ar putea prelungi durata de viata a ultimelor sale trei centrale nucleare, a anuntat luni Ministerul german al Economiei, pe masura ce creste sprijinul opiniei publice in favoarea acestei optiuni in contextul unei posibile opriri a livrarilor de gaze naturale rusesti, transmite Reuters.…

- Guvernul german a aprobat miercuri o reglementare ce permite revenirea la punerea in functiune a termocentralelor pe baza de carbune si petrol, pentru a economisi gazele naturale, relateaza agentia EFE. Termocentralele, mentinute in rezerva strategica a Germaniei, vor putea functiona astfel temporar…

- Guvernul german vrea sa introduca o noua taxa in facturile la gaze ale tuturor consumatorilor, in ideea de a-i ajuta furnizorii de gaze sa faca fata cresterii rapide a preturilor la importuri, conform unei propuneri consultate de Reuters. Aceasta propunere legislativa este asteptata sa fie adoptata…

- Guvernul german vrea sa introduca o noua taxa in facturile la gaze ale tuturor consumatorilor. Ideea este de a-i ajuta furnizorii de gaze sa faca fata cresterii rapide a preturilor la importuri, scrie Agerpres . Aceasta propunere legislativa este asteptata sa fie adoptata de parlament la data de 8 iulie.…

- Germania risca penuria de gaz si va fi nevoita sa faca 'alegeri de societate foarte dificile' pentru familii si firme daca livrarile din Rusia se reduc si mai mult, a avertizat vineri ministrul economiei, Robert Habeck, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Germania intentioneaza sa reporneasca termocentralele pe carbune si petrol, in situatia in care Rusia va opri livrarile de gaze catre cea mai mare economie europeana, informeaza Bloomberg. Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, urmeaza sa prezinte marti un decret de urgenta care va permite Guvernului…

- Germania se pregatește pentru orice intrerupere brusca a livrarilor de gaze din Rusia, cu un pachet de masuri de urgența care ar putea include preluarea unor companii esențiale. Planurile, conduse de Ministerul german al Economiei arata o stare de pregatire sporita pentru aprovizionarea cu gaze a celei…

- Germania ar putea face fata unui embargo impus de Uniunea Europeana asupra importurilor de petrol din Rusia pana la sfarsitul acestui an, chiar daca embargoul ar putea provoca un deficit de aprovizionare in estul tarii si in regiunea metropolitana Berlin, a declarat, luni, ministrul german al Economiei,…