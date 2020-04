Stiri pe aceeasi tema

- Primii 150 de muncitori romani sezonieri care au plecat spre Germania, pe fondul pandemiei si inchiderii granitelor, au decolat joi, de pe Aeroportul International din Sibiu, cu destinatia Dusseldorf, a declarat purtatoarea de cuvant a aeroportului, Alexandra Pacurar. "Avionul a decolat la ora 12.10…

- Autoritatile din Singapore au anuntat ca de marti, 7 aprilie 2020, se inchid toate scolile si majoritatea locurilor de munca, in cadrul amplificarii masurilor de contracarare a coronavirusului. Doar serviciile esentiale, precum supermarketurile, vor putea functiona la program normal. Inchiderea…

- Elevii din China sunt obligati sa poarte masti in clase, informeaza marti Xinhua in contextul in care scolile incep sa se redeschida dupa restrictiile impuse pentru combaterea epidemiei de COVID-19 potrivit Agerpres. Wang Denfeng, director in Ministerul Educatiei de la Beijing, a anuntat masura marti,…

- Abia trecuse de pragul primului an de viața cand medicii au descoperit ca in lanțul sau genetic exista o anomalie care sta la originea unei crunte boli. Diagnosticat cu amiotrofie spinala de tip 1, David Sticlaru, din Dragașani, Valcea, s-a incapațanat sa se agațe de o viața extrem de chinuita in care…

- Școlile se inchid in Ungaria incepand de luni, 16 martie 2020. Anunțul a fost facut de premierul Viktor Orban.Elevii nu vor merge la școala, dar directorii instituțiilor de invațamant se vor prezenta la serviciu. The post Ungaria inchide școlile. Premierul Viktor Orban avertizeaza ca situația ar putea…

- Elevii care invața in școlile din Constanța vor putea circula gratuit cu autobuzele din oraș, dupa ce joi consilierii locali au votat proiectul inițiat de primarul Decebal Fagadau. Asociația Elevilor spune ca masura are iz electoral, deoarece cere de 4 ani facilitatea și e aprobata abia acum.Consilierii…

- EXERCITIU… Elevii vasluieni au participat ieri, in ziua cand s-au implinit 43 ani de la cutremurul din 4 martie 1977, la un exercitiu de evacuare in caz de cutremur, organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Podul Inalt” al Judetului Vaslui in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean…

- Starea de sanatate, ale caror varste nu au facute publice, nu reprezinta un motiv de ingrijorare in acest moment. Copiii "prezinta simptomele unei raceli", a precizat oficialului german. Copiii merg la gradinita la lucreaza o ingrijitoare care a fost infectata de sotul ei. Este vorba despre…