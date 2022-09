Unul din principalele institute de analize economice din Germania precum si Banca Centrala a Germaniei au avertizat ca prima economie a Europei se pregateste sa intre in recesiune in iarna care va veni, ca urmare a impactului semnificativ al crizei energetice asupra gospodariilor si companiilor, transmite AFP. In prognozele sale de toamna, publicate luni, Institutul […] The post Germania este in prag de recesiune din cauza crizei energetice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .