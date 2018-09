Germania este campioana la cresterea salariilor (studiu) Salariile corelate in functie de evolutia inflatiei vor creste cu 1,5% in acest an in Germania, adica mult mai repede decat in Franta si decat media europeana, arata un studiu publicat joi de Institutul german de Studii Economice si Sociale (WSI), care face parte din Fundatia Hans-Bockler.



Potrivit acestui studiu, cresterea salariilor reale din Germania ar urma sa se accelereze in acest an, dupa un avans de 0,9% in 2017, si va depasi cu aproape un punct procentual cresterea de doar 0,6% asteptata in Franta si avansul de 1% pentru ansamblul Uniunii Europene, transmite AFP.



"Tinand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

