Germania: Economia ''este in alerta rosie'' - increderea investitorilor s-a prabusit

Stiri pe aceeasi tema

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Perioada medie de incubatie a noului coronavirus este de cinci pana la sapte zile, iar cea maxima de 14 zile, a anuntat, miercuri, la Beijing, Du Bin, presedintele ramurii de ingrijire a pacientilor critici din cadrul Asociatiei Medicale Chineze. Du Bin a declarat totodata ca, desi in provincia…

- Increderea in economia zonei euro s-a imbunatatit peste asteptari in februarie, datorita optimismului in crestere in industrie si in randul consumatorilor, in pofida epidemiei globale de coronavirus, transmite Reuters.Potrivit datelor publicate joi de Comisia Europeana, indicele sentimentului…

- Procurorii turci care efectueaza o ancheta la Ministerul Justitiei si in interiorul Armatei au ordonat, marti, arestarea a 228 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua Gulen, despre care Ankara sustine ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din iulie 2016. In urma tentativei de lovitura…

- Directorul general al UniCredit, cea mai mare banca din Italia, si vicepresedintele Intesa Sanpaolo, a doua mare banca din tara, se numara printre 21 de persoane investigate de procuratura intr-o ancheta referitoare la falimentul operatorului aerian Alitalia, arata un document trimis persoanelor vizate…

- Preturile mondiale la alimente au crescut in decembrie, pentru a treia luna consecutiv, atingand cea mai ridicata valoare din ultimii cinci ani, ca urmare a najorarii puternice a preturilor la uleiurilor vegetale, zahar si lactate, precum si a relansarii preturilor la cereale, a informat joi, Organizatia…

- Magnatul japonez Yusaku Maezawa a anuntat miercuri ca va dona noua milioane de dolari celor care ii urmaresc contul de Twitter in cadrul unui "experiment social", pentru a vedea daca acesti bani ii vor face mai fericiti pe beneficiari. Miliardarul a precizat ca va da cate un milion de yeni…

- Sentimentul de increderea in situația economica din Uniunea Europeana a crescut in decembrie, ajungand chiar la nivel de optimism in Italia și Spania, unde creșterea increderii in servicii a depașit sentimentul de consum și cel industrial, transmite Reuters preluat de mediafax.Raportul lunar…