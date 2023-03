Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un context economic plin de provocari, angajații iși dau demisia in cautarea unui salariu mai mare și a unor condiții de trai mai bune. 86% din profesioniștii in IT din UE - și 76% din omologii lor in SUA- au de gand sa-și inmaneze preavizul in urmatoarele 12 luni. Cel puțin asta indica un sondaj…

- Prin intermediul retelei EURES Romania, angajatorii din Spatiul Economic European ofera 991 locuri de munca vacante, in domeniile: -Irlanda – 907:asistent vanzari,macelar, ajutor bucatar și asistent manager ; -Danemarca – 30:ingrijitor persoane; -Finlanda – 40:muncitori necalificat; -Norvegia –12:muncitor…

- Deocamdata, de cateva cateva saptamani, livrarea de tancuri grele Leopard 2 de catre aliați catre Ucraina a fost blocata de Germania. Țara producatoare, trebuie sa iși autorizeze cumparatorii sa transfere armele fabricate pe teritoriul sau catre o țara terța. A trecut o luna de cand Ucraina și-a evaluat…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 84 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Finlanda – 40 locuri de munca pentru: muncitor necalificat – culegator de capșuni; Danemarca – 30 locuri de munca pentru: ingrijitor persoane; Norvegia – 12 locuri de…

- Nutritionistul iesean Adina Rusu considera ca exista un fenomen supranumit "efectul noului inceput", care sugereaza ca luna ianuarie poate fi oportuna pentru schimbari si pentru stabilirea unor noi obiective, intrucat poate actiona asemenea unui "reper temporal" si ne poate aduce o reinnoire a motivatiei…

- La data de 30 decembrie 2022, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca, concubinul acesteia, REDAI ANGHEL, in varsta de 42 de ani, din localitatea Romoșel, județul Hunedoara, a plecat in data de 20 decembrie 2022, cu un autoturism insoțit de un prieten in…

- 43.684 locuri de munca vacante la nivel national si 121 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European sunt declarate pentru aceasta saptamana Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)…

- Seful Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, a acuzat Germania si Franta pentru esecul unui plan de pace in Donbas, estul Ucrainei, rasturnat de invazia rusa din februarie, informeaza sambata agenția germana de presa DPA.