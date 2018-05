Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25 - 28 mai, in medie, zilnic, in intreaga tara vor actiona 23.600 de politisti, pompieri, jandarmi si politisti de frontiera.Efectivele de ordine publica ale Politiei si ale Jandarmeriei vor fi prezente, in special, in locurile aglomerate unde exista riscul sa fie comise contraventii…

- Un sofer, de 22 de ani, din Targu Jiu, este anchetat de politie, dupa ce asupra sa a fost descoperita o arma detinuta ilegal. Politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu lucratori din cadrul Poliției Municipiului ...

- Politia turca a arestat marti peste 50 de persoane la Istanbul, oras in care au fost luate masuri sporite de securitate in timp ce opozitia pregatea manifestatii cu prilejul zilei de 1 mai, relateaza AFP.In Turcia, Ziua internationala a muncii a fost marcata in trecut de confruntari intre…

- Trei persoane au murit si alte 26 au fost ranite, dupa ce o duba a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca si-au pierdut viata mai multi oameni, cel mai probabil si cel care se afla la volanul autovehiculului.

- Politia a confirmat ca sunt trei morti si peste 30 de raniti, inclusiv suspectul. Autoritațile nu exclud un act criminal. Atacul a aut loc intr-o zona cu multe restaurante și terase din centrul istoric al orașului Munster.

- Barbatul de 34 de ani, identificat de politie ca Mario R., fost membru al partidului nationalist Alternativa pentru Germania (AfD), ar fi organizat un magazin clandestin online care a vandut in perioada mai-noiembrie 2016 unor cetateni germani "193 de arme pentru care se cere detinerea unui permis".…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- 10 oameni - protestatari si politisti - au fost raniti si cel putin 50 arestati sambata, la Kiev, in timpul ciocnirilor dintre politisti si protestatarii anticoruptie care au infiintat o tabara in apropierea Parlamentului, relateaza AFP. Zeci de sustinatori ai Mihail Saakasvili, fostul presedinte georgian…