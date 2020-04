Germania: Două clădiri locuite de români, sub supravegherea Poliției Polițiștii din Hagen au fost chemați sa pazeasca cele doua cladiri, dupa ce trei dintre conaționalii noștri au fost depistați cu coronavirus, dar nu au respectat masurile de carantina. „Autoritațile medicale au instituit carantina pentru toate persoanele din cele doua imobile cu trei etaje, dar masura nu a fost respectata, astfel ca administrația locala a decis sa solicite ajutorul poliției. Echipaje ale forțelor de ordine vor fi dislocate acolo 24 de ore din 24, pana la 1 mai”, anunța g4media.ro. Un reprezentat al primariei locale a confirmat ca in cladire traiesc cetațeni romani. „Primaria din… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

