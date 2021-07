Germania doreste ca Initiativa celor Trei Mari (3SI) sa devina o parte a politicilor si a instrumentelor de investitii europene, a sustinut joi presedintele german Frank-Walter Steinmeier, in timpul unui forum de afaceri al 3SI desfasurat joi la Sofia, transmite euractiv.com. In interventia sa, Steinmeier a spus ca 3SI trebuie sa fie bine integrata in politicile si instrumentele Uniunii Europene, el argumentand ca la aceasta initiativa, ce are ''o puternica legatura transatlantica'', participa aproape jumatate dintre statele membre UE. Capitala bulgara gazduieste joi si vineri…