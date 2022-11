Germania donează 40 de milioane de euro ca "ajutor la contor" pentru moldoveni Germania doneaza vineri, 18 noiembrie, 40 de milioane de euro Republicii Moldova pentru depașirea crizei energetice. Banii vor ajunge direct la oameni prin factura la energie. Dupa majorarea substanțiala a tarifelor la agenții energetici, pe fondul razboiului din Ucraina, Guvernul de la Chișinau implementeaza un mecanism inedit de compensare in factura a tarifelor la energia electrica, gaz și energia termica in funcție de vulnerabilitatea energetica a familiilor. Pentru iarna care vine, Guvernul a prevazut compensații in valoare de 5 miliarde de lei moldovenești (1 EURO = 20 de lei).… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

