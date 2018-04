Germania: Doi tineri evrei, atacaţi la Berlin; guvernul denunţă agresiunea Un grup de trei persoane a atacat marti seara doi tineri evrei la Berlin, a comunicat miercuri politia germana, dupa ce una din victime a predat inregistrarea video a agresiunii, filmata cu telefonul mobil, relateaza dpa si AFP. Cei doi tineri, care purtau acoperamantul traditional kippa, se aflau marti seara in zona Prenzlauer Berg, langa locuinta unuia dintre ei, cand un grup a inceput sa strige catre ei in limba araba. 'Trei oameni au venit dintr-o parte si au inceput sa ne injure. Prietenul meu le-a spus sa inceteze si atunci s-au infuriat. Pe urma unul din ei a fugit spre mine si am stiut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

