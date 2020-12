Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consultant al Agentiei Nationale de Securitate (NSA) a SUA, Edward Snowden, cautat de justitia americana pentru divulgarea unor date confidentiale, a anuntat luni ca a cerut cetatenia rusa, dupa ce tocmai a obtinut un permis de sedere pe termen nelimitat in Rusia, tara in care s-a refugiat din…

- Fostul consultant al Agentiei Nationale de Securitate (NSA) a SUA, Edward Snowden, urmarit de Washington pentru divulgare de date confidentiale, a indicat luni ca a cerut nationalitatea rusa, dupa ce tocmai a obtinut un permis de rezidenta pe termen nelimitat in Rusia, tara in care s-a refugiat din…

- Fostul consultant al Agentiei Nationale de Securitate (NSA) a SUA, Edward Snowden, urmarit de Washington pentru divulgare de date confidentiale, a indicat luni ca a cerut nationalitatea rusa, dupa ce tocmai a obtinut un permis de rezidenta pe termen nelimitat in Rusia, tara in care s-a refugiat din…

- "Serviciile de migratie din Rusia i-au acordat azi (joi) lui Snowden un titlu de rezident permanent", a declarat pentru agentia rusa de presa Interfax avocatul fostului angajat al Agentiei Nationale americane de Securitate (NSA) Anatoli Kucerena. Anatoli Kucerena a declarat pentru AFP ca permisul de…

- Ministrii de Externe din Armenia si Azerbaidjan au anuntat, marti, ca vor avea intrevederi separate cu secretarul de Stat american, Mike Pompeo, in contextul confruntarilor militare din regiunea separatista Nagorno-Karabah, anunța MEDIAFAX.Intrevederile sunt programate vineri, la Washington.…

- Fostul ministru de Externe va avea intalniri bilaterale cu reprezentantii celor mai puternice tari membre OSCE, printre care SUA, Rusia, Marea Britanie, Italia. Unele surse au precizat ca Statele Unite ale Americii sustin candidatura lui Diaconescu, in detrimentul candidatului Germaniei, Helga Maria…

- INNA a lansat in urma cu mai puțin de o luna single-ul “Read My Lips” in colaborare cu Farina, piesa care a acumulat 9 milioane de vizualizari in doar 11 zile de la lansare. De altfel, piesa a fost integrata in foarte multe playlisturi mari de pe Spotify, Deezer, Apple Music și Tidal din țari precum…

- Incepand de duminica, fortele din enclava separatista - sustinuta politic, militar si economic de Armenia - si fortele azere se infrunta in cele mai sangeroase confruntari armate din 2016 incoace. "Fortele armene au ripostat unei ofensive azere in mai multe sectoare ale liniei frontului, iar…