Proprietarii de pisici din orașul german Walldorf au primit ordin saptamana aceasta sa-și țina animalele de companie in casa pana la sfarșitul lunii august, pentru a proteja o pasare rara, aflata in perioada de reproducere, transmite Euronews. Decretul are ca scop salvarea ciocarlanului care care iși face cuibul pe pamant, fiind o prada ușoara pentru feline. Autoritațile orașului Walldorf au declarat ca supraviețuirea acestei specii ”depinde de fiecare pui in parte”. Aceasta masura este valabila in urmatorii trei ani, in lunile aprilie pana in august. Proprietarii risca o amenda de 500 de euro…