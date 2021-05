Stiri pe aceeasi tema

- Partidul german de extrema-stanga Die Linke a anuntat ca saptamana viitoare va decide numele candidatilor sai principali pentru alegerile parlamentare nationale din 26 septembrie, informeaza duminica dpa, potrivit Agerpres. Pe 10 mai, liderele formatiunii - Susanne Hennig-Wellsow si Janine Wissler…

- Candidatii formatiunii germane de extrema dreapta AfD (Alternativa pentru Germania) la postul de cancelar federal urmeaza sa fie stabiliti in mai, au indicat surse din partid citate sambata de dpa. Unul dintre favoriti este originar din Romania, conform biografiei postate pe site-ul partidului.…

- Pentru prima oara în istoria de patru decenii a partidului, verzii din Germania au desemnat un candidat pentru funcția de cancelar. Tot o premiera este și rolul extrem de important pe care partidul îl va juca în alegerile generale din septembrie, noteaza BBC. Luni, Partidul…

- Copresedinta Verzilor germani Annalena Baerbock a fost desemnata luni de formatiune candidata la Cancelarie in alegerile legislative din septembrie, cu ambitia de a pune capat zecilor de ani de dominatie a conservatorilor si social-democratilor, relateaza Reuters.

- Premierul Bavariei, Markus Soeder, si-a anuntat duminica intentia de a candida la postul de cancelar al Germaniei, afirmand ca va rezolva chestiunea in curand si amiabil cu rivalul sau, seful Partidului Crestin-Democrat (CDU), Armin Laschet, transmite Reuters.

- Romania - Germania, meci din etapa a doua a preliminariilor Campionatului Mondial, se joaca duminica, de la ora 21:45. Duelul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. In primul meci din grupa J, Romania a invins Macedonia de Nord, scor 3-2, in vreme ce Germania a trecut de…

- Partidul german Die Linke (stanga radicala) a ales sambata in fruntea sa un tandem feminin, care il va conduce in perspectiva alegerilor legislative federale din septembrie, cu ambitia de a da un nou elan unei formatiuni marcate de divizari cronice, transmit AFP si dpa. Delegatii reuniti…