Germania: Demonstraţie împotriva restricţiilor, organizată într-un oraş de la frontiera germano-poloneză Sute de persoane au manifestat sâmbata în orasul Frankfurt pe Odra din estul Germaniei împotriva restrictiilor impuse în aceasta tara pentru stavilirea noului tip de coronavirus, informeaza agenția DPA, preluata de Agerpres.



Protestatarii s-au adunat în acest oras amplasat lânga frontiera cu Polonia, la eveniment fiind prezente importante efective ale politiei.



În jur de 1.500 de participanti s-au înregistrat pentru a participa la demonstratia organizata de miscarea germana Querdenken.



Împreuna cu oaspeti din Polonia, dintre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au protestat, sambata, impotriva restricțiilor impuse in Germania pentru oprirea pandemiei de coronavirus, in orașul Frankfurt pe Odra din estul țarii, relateaza Hotnews.Aproape1.500 de participanti s-au inregistrat pentru a participa la demonstratiaorganizata de miscarea germana Querdenken.Protestatariis-au…

- Sute de persoane au manifestat sambata in orasul Frankfurt pe Odra din estul Germaniei impotriva restrictiilor impuse in aceasta tara pentru stavilirea noului tip de coronavirus, informeaza dpa.

- Sute de persoane au manifestat sambata in orasul Frankfurt pe Odra din estul Germaniei impotriva restrictiilor impuse in aceasta tara pentru stavilirea noului tip de coronavirus, informeaza dpa. Protestatarii s-au adunat in acest oras amplasat langa frontiera cu Polonia, la eveniment fiind…

- Mii de persoane, majoritatea fara masca, au participat, sambata, la Leipzig, la un protest fata de restrictiile impuse de autoritati in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza AFP, potrivit news.ro.Organizatorii anuntau, inainte de manifestatie, ca vor fi aproximativ 20.000 de participanti.…

- BUCURESTI, 2 nov – Sputnik. In metropola Frankfurt din Germania, in noaptea dintre sambata și duminica, o mulțime de 500 pana la 800 de persoane au inceput sa arunce cu pietre, sticle și oua intr-o mașina de poliție. Ciocnirile au devenit violente, iar mulțimea, „care nu respecta masurile de…

- Mii de persoane sunt așteptate sa iasa in weekend la manifestațiile organizate in Konstanz, in sud-vestul Germaniei, impotriva purtarii de maști și a restricțiilor contra pandemiei. Mn imens lant uman urmeaza sa fie organizat pe malul lacului din Konstanz, la initiativa “ganditorilor liberi”, o adunare…

- BRUXELLES, 26 sept - Sputnik. Un protest spontan a avut loc la Madrid impotriva restricțiilor dure impuse din cauza coronavirusului, iar ca urmare a manifestației, șase persoane au fost ranite si patru au fost arestate. Politia spaniola a intervenit in forta dupa ce agentii au fost provocati de manifestanti,…

- Politia din Dusseldorf a anuntat marti ca pentru 20 septembrie a fost autorizata o manifestatie cu 50.000 de participanti, impotriva restrictiilor impuse in contextul epidemiei de coronavirus, transmite dpa, relateaza Agerpres.Fortele de ordine urmeaza sa discute cu organizatorii masurile…