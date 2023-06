Germania ar urma sa majoreze salariul minim pe economie pana la 12,41 euro pe ora, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, conform unor noi recomandari care vin de la Comisia Salariului Minim, in care sunt reprezentati angajatorii si angajatii, informeaza DPA. De asemenea, salariul minim ar urma sa continue sa creasca, pana la 12,82 euro pe ora, incepand de la 1 ianuarie 2025, se arata in recomandarile Comisiei Salariului Minim, care sunt aproape intotdeauna transpuse in legislatie de Guvernul de la Berlin. Cu toate acestea, reprezentantii sindicatelor care fac parte din Comisia Salariului Minim…