Germania: De anul trecut, 80 de extremişti islamişti au fost notificaţi să părăsească teritoriul ţării Germania a emis, din 2017, notificari de parasire a teritoriului sau unui numar de 80 de extremisti islamisti, a precizat o purtatoare de cuvant a ministerului de Interne, ca raspuns la o intrebare a agentiei dpa.



"Din 2017, un total de 80 de persoane din cercuri extremiste islamiste au fost trimise inapoi", a spus aceasta.



O notificare de parasire a tarii are ca efect, pentru persoana in cauza, incheierea perioadei de rezidenta si acordarea unui termen pana la care trebuie sa paraseasca Germania. Daca nu il respecta, persoana va fi deportata.



Un ordin mai strict

Sursa articol: agerpres.ro

