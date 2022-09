Stiri pe aceeasi tema

- Uniper, cel mai mare importator german de gaz rusesc, a raportat pierderi nete de peste 12 miliarde de euro (12,2 miliarde de dolari) in primul semestru din 2022, transmite Reuters.

- Gigantul energetic Gazprom a anunțat luni ca oprește o alta turbina din conducta Nord Stream 1 care transport gaze naturale catre Germania și ca fluxurile de gaze vor scadea la echivalentul a doar o cincime din capacitatea normala, relateaza Reuters . Anunțul vine intr-un moment de mare tensiune, cand…

- Germania ar trebui sa contribuie la costurile implicate de arsenalul nuclear al Frantei, in conditiile in care amenintarea unui razboi nuclear cu Rusia planeaza asupra Europei, a afirmat politicianul veteran german Wolfgang Schaeuble, intr-un interviu publicat sambata in Welt am Sonntag, transmite…

- Compania Google detinuta de grupul Alphabet a fost amendata luni de un tribunal din Rusia cu 21,8 miliarde de ruble (387 milioane de dolari) pentru nerespectarea repetata a eliminarii continutului pe care Moscova il considera ilegal, a relatat agentia de presa Interfax, preluata de Reuters.

- Uniunea Europeana a inghețat pana in prezent active in valoare de 13,8 miliarde de euro (13,83 miliarde de dolari) deținute de oligarhi ruși, alte persoane și entitați vizate de sancțiuni din cauza razboiului purtat de Moscova impotriva Ucrainei, a anunțat marți cel mai important oficial al blocul comunitar…

- In timp ce avertismentele privind taierea gazelor de catre Rusia se inmulțesc, statele din Vestul Europei pregatesc masuri extraordinare pentru a permite funcționarea sistemului energetic. Franța va rascumpara acțiunile pe care nu le deține la Electricite de France (EDF), cel mai mare producator de…

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ”sarcina comuna a intregii lumi democratice”,…

- Serviciul britanic de informatii al apararii considera ca dinamica Rusiei in razboiul din Ucraina va incetini in urmatoarele luni, pe masura ce armata sa isi va epuiza resursele, a declarat premierul britanic Boris Johnson. In comentariile publicate de cotidianul german Sueddeutsche Zeitung, Johnson…