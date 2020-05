Germania dă 750 milioane de euro pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva COVID-19 Guvernul german a acceptat sa aloce 750 milioane de euro (812,2 milioane de dolari) pentru un program de dezvoltare si de distribuire a unui vaccin impotriva noului coronavirus, a declarat luni ministrul german al cercetarii, Anja Karliczek, citata de dpa. Aproximativ jumatate de miliard de euro va fi consacrat extinderii capacitatilor de testare clinica in Germania, in timp ce 250 de milioane au fost alocati pentru dezvoltarea capacitatii de productie, a anuntat Karliczek, dupa o sedinta de guvern consacrata combaterii epidemiei de COVID-19, scrie agerpres.ro. Citește și: Ultima… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

