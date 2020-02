Cursa pentru succesiunea Angelei Merkel se deschide in aceasta saptamana in cadrul Uniunii Crestin-Democrate germane (CDU), in timp ce posibilii pretendenti la conducerea partidului iau distanta fata de cancelar si arunca in incertitudine finalul ultimului ei mandat, scrie luni France Presse. Demisionand lunea trecuta la capatul unui an tumultuos la conducerea CDU, cea pe care Merkel o desemnase drept urmasa sa, Annegret Kramp-Karrenbauer, zisa si 'AKK', a infirmat perspectiva unei succesiuni pasnice la sfarsitul anului viitor, cand Merkel isi incheie al patrulea mandat de cancelar. ''Problema…