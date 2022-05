Stiri pe aceeasi tema

- Germania va cumpara 40.000 de doze de vaccin impotriva variolei pentru a le folosi pentru contacții direcți ai persoanelor infectate cu variola maimuței, in cazul in care boala se va raspandi.

- Variola maimutei creeaza ingrijorare in intreaga lume. Romania va cumpara, preventiv, 1.000 de doze de vaccin impotriva acestei boli, chiar daca nu avem niciun caz inregistrat la noi in tara, informeaza Observatornews . Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca multi dintre pacientii confirmati…

- Cazurile de variola maimutei depistate in Marea Britanie au determinat autoritatile sa puna la dispozitie un vaccin impotriva variolei unor lucratori sanitari si altor persoane care ar fi putut fi expuse, in timp ce alte cazuri au fost confirmate in Europa, informeaza Reuters.

- COVID-19 se poate raspandi rapid in Coreea de Nord, unde programele de vaccinare nu au inceput inca, a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Politia germana a retinut patru cetateni germani suspectati ca au complotat pentru rapirea ministrului federal al Sanatatii, Karl Lauterbach, si distrugerea instalatiilor electrice pentru a provoca o pana de curent la nivel national, informeaza Reuters, relateaza News.ro. Fii la curent cu…

- Germania este principalul obstacol in calea impunerii de sanctiuni mai dure impotriva Rusiei, a declarat luni premierul polonez Mateusz Morawiecki intr-o conferinta de presa, in care a mai afirmat ca Ungaria nu le blocheaza, informeaza Reuters.