Stiri pe aceeasi tema

- Germania ar trebui sa contribuie la costurile implicate de arsenalul nuclear al Frantei, in conditiile in care amenintarea unui razboi nuclear cu Rusia planeaza asupra Europei, a afirmat politicianul veteran german Wolfgang Schaeuble, intr-un interviu publicat sambata in Welt am Sonntag, transmite…

- Invazia Rusiei din Ucraina provoaca foamete la nivel mondial și creșterea accelerata a prețurilor la alimente, iar viitoarele perturbari ale lanțurilor de aprovizionare vor amplifica și mai mult aceasta nenorocire. Multe țari realizeaza acum ca ar trebui sa produca mai multe alimente, insa ele și-au…

- Cel puțin opt nave de razboi din Rusia și China au fost observate in marile din apropierea Japoniei in aceasta saptamana. Este un alt semn al presiunii aparente pe care cei doi parteneri o exercita asupra Japoniei, pe masura ce relațiile se deterioreaza din cauza crizelor din Ucraina și Taiwan.…

- Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a declarat miercuri ca occidentul ”se impusca in cap” prin incercarea de a limita importurile de gaze si petrol din Rusia in contextul conflictului din Ucraina, spre deosebire de China, care a crescut livrarile de energie, relateaza Reuters.…

- Guvernul german a deschis miercuri calea pentru desfasurarea de trupe in cadrul misiunii de mentinere a pacii EUFOR ALTHEA a Uniunii Europene pe teritoriul Bosniei si Hertegovinei, pentru prima data in ultimii zece ani, in conditiile cresterii ingrijorarilor cu privire la o posibila raspandire a…

- China cauta sa-si refaca stocurile strategice de titei cu petrol ieftin din Rusia, un semn ca Beijingul isi intareste legaturile energetice cu Moscova, intr-un moment in care Europa vrea sa interzica importurile din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a acuzat miercuri Rusia ca foloseste blocarea exporturilor de cereale din Ucraina ca arma de razboi, transmite dpa.

- Ministrul de externe japonez, Yoshimasa Hayashi, i-a transmis miercuri omologului sau chinez, Wang Yi, ca spera ca Beijingul va juca un 'rol responsibil' in ce priveste asigurarea pacii si securitatii, in contextul continuarii razboiului declansat de Rusia in Ucraina, informeaza agentia Kyodo.…