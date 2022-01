Germania: Criza energiei și capcana sărăciei Cornel Filimon (corespondența speciala) In vreme ce ecologiștii și o buna parte a presei marșaluiesc fara nicio strabatere pe drumul pavat cu bune intenții al presupusei salvari a planetei, susținand politici pe alocuri aberante, care se prabușesc la contactul cu realitatea, industria germana (cu tot cu sutele de mii de locuri de munca pe care […] The post Germania: Criza energiei și capcana saraciei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Dupa ce, in prima faza a promovarii campaniei de vaccinare, oficialitațile au repetat cu obstinație beneficiile ”imunizarii” și au respins categoric ideea introducerii vaccinarii obligatorii generale, eforturile de persuadare a germanilor care nu se vaccineaza…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) O societate profund divizata, in care oamenii se ataca reciproc la locul de munca, in care ne invinovațim reciproc pentru toate relele din lume, in care neputința, furia și resemnarea preiau controlul – o astfel de societate iși pierde busola, explica primarul…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Combaterea pandemiei capata accente tot mai neobișnuite in Germania. Dupa stațiile de “alimentare cu aer” organizate in curțile școlilor – spații in care copiii iși pot da jos masca pentru cateva minute -, miercuri aflam ca oamenii strazii intra sub incidența…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Intr-o intervenție fara precedent in pandemie, ministrul german interimar al sanatații, creștin-democratul Jens Spahn, amenința persoanele nevaccinate ca in 2022 drepturi extinse vor fi acordate numai persoanelor recuperate și vaccinate (acestea din urma numai…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Respinsa in nenumarate randuri de guvernul de la Berlin, ideea obligarii anumitor angajați sa se vaccineze revine in centrul atenției, incurajata de explozia de cazuri de COVID-19 in Germania, care consemneaza mai multe infecții ca niciodata de la izbucnirea crizei.…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Incetarea așa-numitei situații epidemiologice de anvergura naționala la 25 noiembrie nu inseamna ca landurile federale nu vor putea continua sa ia masurile care se impun in urmatoarea perioada, subliniaza partidele social-democrat, ecologist și liberal, aflate…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Joia trecuta, strada din fața bisericii protestante Frauenberg din Nordhausen (landul Turingia) parea sa aiba nevoie de intervenția unei mașini de salubrizare, dupa ce un afgan in varsta de 25 de ani a profanat lacașul de cult, aruncand pe caldaram aproape tot…

- Criza politica pare sa se acutizeze. PNL merge inainte cu o singura varianta de premier: Florin Cițu. Anunțul a fost facut, miercuri, de prim-vicepreședintele partidului, Iulian Dumitrescu. „Decizia BEx al PNL, luata in unanimitate, e una clara: propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru este președintele…