Iranul a avertizat ca femeile trebuie sa poarte valul obligatoriu, hijab, inclusiv in interiorul vehiculelor, relateaza Rador.

Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, i-a avertizat pe ruși ca liderii lor se pregatesc pentru un nou "val" de mobilizare și planuiesc sa inchida granițele in decurs de o saptamana.

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, s-a pronunțat impotriva incetarii focului in Ucraina, in condițiile Rusiei. Seful diplomatiei germane a facut aceasta declaratie duminica, pentru ziarul "Bild am Sonntag", anunța Rador.

Ministrul norvegian al Apararii, Bjørn Arild Gram, a declarat intr-un interviu publicat in ziarul german "Frankfurter Allgemeine Zeitung", ca, in ciuda situației din Ucraina, nu vede o amenințare militara directa din partea Rusiei, scrie Rador.

Ministerul polonez de Externe a publicat lista completa a pretențiilor fața de Germania pentru prejudiciul in urma celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Rador.

Unele spitale din Germania se confrunta cu un risc in crestere de faliment din cauza costurilor ridicate ale energiei, a atentionat ministrul sanatatii, Karl Lauterbach, citat duminica de dpa, anunța Agerpres.

Germania anunța mai multe livrari de armament pentru Ucraina și susține ca NATO trebuie sa acopere „lacunele din domeniul apararii", potrivit CNN. NATO trebuie sa-și consolideze apararea, a declarat sambata ministrul german al apararii, Christine Lambrecht.

NATO trebuie sa faca mai mult pentru securitatea comuna, pentru a se proteja impotriva eventualelor actiuni ale Rusiei si ale presedintelui Vladimir Putin, a afirmat sambata ministrul german al apararii, Christine Lambrecht.